В Киевской области 18-летний отец ударом по голове убил свою дочь, потому что она плакала.

Об этом сообщает полиция.

Инцидент произошел в Белоцерковском районе.

Следствием установлено, что, когда мать младенца вышла в магазин, девочка начала плакать и тогда отец ее ударил. Экспертиза показала, что девочка умерла из-за нанесенной травмы головы.

В полиции задержанный заявил, что в смерти его дочери виноваты медработники, которые накануне выписали его жену с ребенком из медучреждения после лечения пневмонии у младенца.

Мужчина арестован, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в Киевской области поймали мужчину, который насиловал свою 13-летнюю дочь. С 2014 года семья, где кроме пострадавшей воспитывается еще двое детей, состоит на учете в службе по делам детей и семьи как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. В настоящее время все дети из семьи изъяты.

Мы также сообщали, что под Киевом мать выбросила двухмесячного сына с пятого этажа многоквартирного дома. Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Предположительно, у 29-летней матери была послеродовая депрессия.