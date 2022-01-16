В пятницу вечером, 14 января, на одной из станций брюссельского метро мигрант толкнул женщину под поезд, но машинисту вовремя удалось затормозить. А вот в США аналогичная ситуация завершилась трагедией.

Про ситуацию в Брюсселе говорится в материале The Brussels Times.

Инцидент в брюссельском метро произошел на станции Rogier.

"Машинист смог очень быстро стреагировать, но он в таком же шоке, как и жертва", - рассказали журналистам в управляющей компании городского метро.

Подняться на платформу пострадавшей женщине помогли очевидцы инцидента, после чего ее и машиниста поезда осмотрели медики. После оказания необходимой помощи их обоих отпустили домой.

При этом нападавший мужчина, который сбежал с места инцидента, был задержан полицией всего через несколько минут. Суд назначил ему проверку у психиатра.

(⚠️Vidéo choc)

Tentative de meurtre dans la station de métro Rogier à Bruxelles ce vendredi vers 19h40. pic.twitter.com/dT0ag5qEFu — Infos Bruxelles🇧🇪 (@Bruxelles_City) January 14, 2022

Похожая ситуация развернулась и в метро Нью-Йорка, около станции на Таймс-сквер. Там бездомный толкнул под поезд 40-летнюю женщину, а машинисту не удалось вовремя затормозить. Трагедия произошла в 16:30 по киевскому времени.

Преступника уже задержала полиция. Как удалось выяснить следователям, сначала мужчина хотел столкнуть с перрона другую женщину.

Напомним, в киевской подземке мужчина на полчаса застопорил движение составов, спустившись на колею. Происшествие произошло 7 января на станции метро "Теремки" Оболонско-Теремковской линии.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Подольском районе Одесской области 18-летний парень, будучи в нетрезвом состоянии, упал с моста на железнодорожные пути. В результате его с травмами доставили в больницу. Чрезвычайное происшествие произошло прямо в новогоднюю ночь.