В столичной подземке мужчина на полчаса застопорил движение составов, спустившись на колею. Происшествие произошло 7 января на станции метро "Теремки" Оболонско-Теремковской линии.

Видео инцидента опубликовал в Фейсбуке паблик "Киев оперативный".

По информации паблика, 30 минут поезда не ходили, так как на станции не было полицейских, которые могли бы уговорить неадекватного мужчину вылезти из ямы или применить к нему силу. В результате пассажирам надоело ждать и они сами вытащили нарушителя на платформу.

После этого виновник задержки составов еще несколько минут погулял по станции, и только тогда появились дежурные правоохранители.

В руках мужчина держал нечто, подозрительно похожее на бутылку с пивом

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