В понедельник, 27 декабря, в Киеве на конечной станции Святошинско-Броварской линии - "Лесной" - пытались украсть дефибриллятор, повредив бокс, в котором хранится прибор.

Об этом сообщается пресс-служба коммунального предприятия (КП) "Киевский метрополитен" в Фейсбуке.

"На станции "Лесная" пытались украсть дефибриллятор, сработала сигнализация, и вор скрылся. Однако бокс хранения поврежден. На время проведения ремонта устройство будет находиться у дежурной по станции", - рассказали в метрополитене.

Напомним, на 19 станциях Киевского метрополитена сейчас есть по одному автоматическому внешнему дефибриллятору для оказания неотложной медпомощи пассажирам в случае необходимости. Их разместили в местах, согласованных авторами бюджета "РеаниМетро". Всего в рамках проекта было закуплено и передано подземке 52 дефибриллятора.

Ранее мы рассказывали, как неизвестные атаковали четыре станции киевского метрополитена. Они повредили дефибрилляторы.

Также писали о том, как в Киеве было частично приостановлено движение поездов метро на "синей" ветке из-за того, что поезд попал человек.