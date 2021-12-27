Со станции киевского метро пытались украсть дефибриллятор. Фото
В понедельник, 27 декабря, в Киеве на конечной станции Святошинско-Броварской линии - "Лесной" - пытались украсть дефибриллятор, повредив бокс, в котором хранится прибор.
Об этом сообщается пресс-служба коммунального предприятия (КП) "Киевский метрополитен" в Фейсбуке.
"На станции "Лесная" пытались украсть дефибриллятор, сработала сигнализация, и вор скрылся. Однако бокс хранения поврежден. На время проведения ремонта устройство будет находиться у дежурной по станции", - рассказали в метрополитене.
Напомним, на 19 станциях Киевского метрополитена сейчас есть по одному автоматическому внешнему дефибриллятору для оказания неотложной медпомощи пассажирам в случае необходимости. Их разместили в местах, согласованных авторами бюджета "РеаниМетро". Всего в рамках проекта было закуплено и передано подземке 52 дефибриллятора.
Ранее мы рассказывали, как неизвестные атаковали четыре станции киевского метрополитена. Они повредили дефибрилляторы.
Также писали о том, как в Киеве было частично приостановлено движение поездов метро на "синей" ветке из-за того, что поезд попал человек.