Большинство американцев (55%) ожидают роста политического насилия в США в ближайшие годы.

Об этом стало известно исходя из опроса издания Politico и компании Public First.

Как выяснилось, более половины респондентов считают "весьма вероятным" убийство политика в течение ближайших пяти лет.

При этом такая точка зрения разделяется как избирателями нынешнего президента Дональда Трампа (51%), так и сторонниками демократов (53%).

В то же время почти четверть опрошенных жителей Штатов (24%) допускают, что в некоторых случаях насилие может быть оправдано. Две трети (64%) однако уверены, что политическое насилие недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Профессор политологии Чикагского университета Роберт Пейп, слова которого приводятся в исследовании, отметил, что страна "уже не на пороге эры насилия, а находится в её эпицентре".

