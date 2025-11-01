Жители Соединенных Штатов впервые в истории стали чаще употреблять марихуану, чем табак.

Об этом сообщается в исследовании университетов штата Нью-Йорк (SUNY) и Кентукки.

Согласно их данным, доля людей, которые курят только каннабис, к 2023 году увеличилась до 10,6%, а тех, кто курит только сигареты, снизилась до 8,8%.

"Рост употребления только каннабиса в разных группах населения происходит параллельно с расширением легализации рекреационного каннабиса на уровне штатов, увеличивая его доступность и нормализацию", — говорится в статье в Addictive Behaviors.

При этом отмечается, что продолжающееся снижение употребления только сигарет согласуется с десятилетиями борьбы против табака и меняющимися нормами, касающимися курения.

"Относительно стабильные тенденции к совместному употреблению могут отражать динамику замещения, когда некоторые люди заменяют сигареты каннабисом, предотвращая рост совместного употребления одновременно с ростом употребления только каннабиса", - пишут специалисты.

Недавно мы сообщали, что в Евросоюзе хотят запретить продажу сигарет с фильтром. Документ пока не опубликован и основан на утечке из Еврокомиссии.

В Минздраве же заявляли, что в Украине изображения о вреде курения на сигаретах будут еще более пугающими и занимать 65% площади пачки.