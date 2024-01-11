В Украине изображения о вреде курения на сигаретах будут еще более пугающими и занимать 65% площади пачки.

Об этом сообщает Минздрав.

С 11 января вступают в силу новые нормы по маркировке пачек табачных изделий - в рамках имплементации директивы Еврокомиссии 40/2014, предусматривающей комплекс мер по защите населения от табачных изделий и электронных сигарет. Министерство юстиции утвердило 14 наборов медицинских предупреждений (вариантов текста и иллюстраций), разработанных Министерством здравоохранения, технические требования к дизайну и форме маркировки, а также порядок нанесения предупреждений производителями табачных изделий.

В соответствии с нормами на пачках появится QR-код, который ведет на сервис Центра общественного здоровья Минздрава, помогающий бросить курить.

"Курение табака в 70% случаев вызывает хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ), по данным ВОЗ, это третья причина смертности в мире", - напомнил Минздрав.

В Украине курение уносит в среднем 130 000 жизней в год. Табакокурение повышает риск инсульта, стенокардии и инфаркта миокарда и примерно в 5 раз - внезапной смерти.

"27% населения Украины старше 18 лет – курильщики. Медицинские предупреждения на упаковках мотивируют бросить курить и уменьшают привлекательность табака для людей без сложившейся зависимости, особенно среди молодежи" - добавили в ведомстве.

Весной мы сообщали, что в Украине возобновили проверки соблюдения запрета на курение в кафе и ресторанах.

Мы также рассказывали, как влияет на организм курение сигарет.