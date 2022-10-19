В Украине появилась платформа, где можно пожаловаться на курение в общественных местах, а также сообщить о других нарушениях антитабачного законодательства.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

С помощью платформы граждане могут сообщить о таких нарушениях:

курение в ресторанах, барах, кафе;

курение в общественных местах, жилых домах, в транспорте;

реклама табачных изделий;

нелегальная торговля табачными изделиями;

отсутствие упреждающей информации и наличие запрещенных предметов для курения.

Соответствующую жалобу можно подать здесь. Система автоматически направит ее в орган контроля.

Напомним, с 11 июля в Украине ужесточили запрет на курение. Он касается также и электронных сигарет, вейпов и других альтернативных способов курения. Кроме того - заведений общепита, где уже не будет зон или помещений для курения

За курение в общественном месте полагается штраф от 51 до 171 грн. За повторное нарушение придется заплатить от 170 до 340 грн.

Член медицинского комитета Лада Булах заявляла, что принимали закон для преодоления табачной эпидемии и защиты детей и молодежи от привлечения к курению.