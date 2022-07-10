С завтрашнего дня запрещается любое курение в общественных местах на территории Украины. Это касается также и электронных сигарет, вейпов и других альтернативных способов курения.

Это следует из закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно здравоохранения населения от вредного влияния табака", принятого в декабре прошлого года. В частности, это касается и заведений общепита, где уже не будет зон или помещений для курения

За курение в общественном месте полагается штраф от 51 до 171 грн. За повторное нарушение придется заплатить от 170 до 340 грн.

За размещение пепельниц и кальянов в неположенных местах штрафы – 1000 грн за первое нарушение, 10 000 грн за повторное в течение года. Для кафе и ресторанов наказания кратно выше – в первый раз придется заплатить 3000 грн, за повторный – 15 000 грн.

Инфографика: Кабмин

Ранее "Страна" писала, что Всемирная организация здравоохранения опровергла миф, что электронные сигареты менее вредны для экологии, чем обычные.

Также в Министерстве здравоохранения рассказали, как пагубно одна сигарета влияет на организм человека.