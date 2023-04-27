В Украине возобновили контроль за запретом курения в помещениях кафе, баров, ресторанов и других заведений.

Об этом Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила "УП. Жизнь".

В Украине незаконно курить сигареты, кальяны и электронные сигареты в общественных местах с 2012 года, а использовать любые приборы для нагрева табака – с лета 2022 года.

Однако в марте прошлого года правительство наложило запрет на проверки соблюдения антитабачного законодательства.

В настоящее время Госпродпотребслужба снова будет следить за курящими нарушителями в кафе, барах и ресторанах.

"Несмотря на отсутствие контроля со стороны правительства, абсолютное большинство кафе, баров и ресторанов соблюдали законодательство.

Однако часть недобросовестных хозяйствующих субъектов воспользовались послаблениями и ценой здоровья работников и посетителей с нарушением закона организовали курение (преимущественно кальяна) в помещениях заведений ресторанного хозяйства", – говорят в Госпродпотребслужбе.

Ранее мы писали, что из-за войны украинцы стали больше курить - по сравнению с 2020 годом процент ежедневных курильщиков в Украине в 2022 году увеличился с 23,1% до 28,3%.

Также "Страна" подробно рассказывала, как работают киевские заведения после "запрета на айкос".