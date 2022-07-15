11 июля 2022 года вступил в силу "антитабачный" закон, который запрещает курение в общественных местах.

По закону, запрещено курить табачные изделия, электронные сигареты, кальяны в ресторанах, барах и кафе.

Также запрещено отводить места для курения в помещениях предприятий и учреждениях всех форм собственности. Это значит, что такого понятия, как "курящий зал" или "комната для курения" не будет, а те, что есть - демонтируют.

Тем, кто нарушит закон грозит штраф от 51 до 171 грн. За повторное нарушение придется заплатить от 170 до 340 грн.

За размещение пепельниц и кальянов в неположенных местах тоже штрафы – 1000 грн за первое нарушение, 10 000 грн за повторное в течение года. Для кафе и ресторанов наказания кратно выше – в первый раз придется заплатить 3000 грн, за повторный – 15 000 грн.

"Страна" пообщалась с владельцами киевских заведений, чтобы понять, что изменилось в работе баров и ресторанов после "моратория на айкос".

В ресторане восточной кухни "Satori lounge", расположенном в одном из двориков Киева неподалёку от метро "Льва Толстого", все так же можно покурить кальян, но только на летней террасе.

Администратор ресторана в общении с гостями вежливо подчёркивает, что курить сигареты и электронные испарители запрещено даже на летней террасе, но кальян - пожалуйста.

"Под запрет попали все категории табачных изделий, кроме кальяна",- сообщает администратор ресторана.

В ресторане японской кухни "Fog Factory" курить можно, но также на летней террасе.

По словам администратора Виктории, в работе заведения практически ничего не изменилось, запрет на курение сигарет в их заведении действовал и ранее.

"У нас раньше можно было курить электронные сигареты и кальян, но только на летней террасе. Сигареты у нас не курят", - рассказывает Виктория. По словам девушки, за четыре дня после того, как закон вступил в силу, в их заведении еще не было конфликтных ситуаций с клиентами из-за курения.

"Люди относятся с пониманием, периодически кто-то достаёт сигарету, чтобы закурить или просят пепельницу, но как только мы напоминаем о запрете, реагируют с пониманием", - рассказывает администратор.

В "Par Bar" - неподалёку от метро Дворец спорта, как и в предыдущих заведениях, можно курить кальян, он доступен только на летней террасе. Администратор бара предупреждает, что курение в зале запрещено. Ранее в этом баре курить можно было в зале, как сигареты, так и кальян.

Кальянный бар "Шопаук". Здесь нет летней террасы, но по словам администратора, бар открыт и здесь можно курить кальян.

На уточняющий вопрос, о действии запрета на курение, менеджер нас пытается успокоить и заявляет, что закон о запрете на курение вступит в силу в 2023 году.

"Не читайте новостей, запрет на курение кальянов начнёт действовать с начала 2023 года. Так что все спокойно, можете смело приезжать к нам, мы открыты", - говорит менеджер.

По мнению молодого человека, ограничения касаются только классических сигарет и электронных испарителей.

С курением "айкос" ситуация везде разная. К примеру в ресторане "La Fontana” на Печерске на летней террасе курить разрешено - гостям даже предлагают специальные пепельницы для стиков.

А в ресторане Papa di Pasta, расположенный в том же районе официанты сообщают, что курение, в том числе айкосов, на летней террасе с недавних пор запрещено.

Ранее "Страна" писала, что Всемирная организация здравоохранения опровергла миф, что электронные сигареты менее вредны для экологии, чем обычные.

Также в Министерстве здравоохранения рассказали, как пагубно одна сигарета влияет на организм человека.