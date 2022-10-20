Врачи рассказали украинцам о вреде пассивного курения и объяснили, как не стать пассивным курцом поневоле.

Об этом написала пресс-служба Центра общественного здоровья в своем Фейсбук.

По данным международных исследований, приведенных специалистами ЦОЗ в публикации, в Украине ежегодно от пассивного курения погибают около 13 тысяч человек.

"По сути, новые нормы антитабачного законодательства призваны защитить людей от сигаретного дыма. Чтобы гражданам Украины легче было контролировать свое право на бездымную среду, Центр общественного здоровья создал простой онлайн-сервис для мониторинга нарушений антитабачного законодательства", - пишут в ЦОЗ.

Медики уточняют, что с помощью платформы, созданной ЦОЗ, граждане могут сообщить о таких нарушениях:

курение в ресторанах, барах, кафе;

курение в общественных местах, жилых домах, в транспорте;

реклама табачных изделий;

нелегальная торговля табачными изделиями;

отсутствие упреждающей информации и наличие запрещенных предметов для курения.

"Система автоматически направит жалобу в соответствующий орган контроля. Разоблачай нарушение антитабачного закона!" - призывают в ЦОЗ.

Напомним, с 11 июля в Украине ужесточили запрет на курение. Он касается также и электронных сигарет, вейпов и других альтернативных способов курения. Кроме того - заведений общепита, где уже не будет зон или помещений для курения

За курение в общественном месте полагается штраф от 51 до 171 грн. За повторное нарушение придется заплатить от 170 до 340 грн.

Член медицинского комитета Лада Булах заявляла, что принимали закон для преодоления табачной эпидемии и защиты детей и молодежи от привлечения к курению.