Правительство Германии одобрило законопроект о легализации в стране каннабиса. Марихуану можно будет употреблять в рекреационных целях.

Об этом сообщает издание The Local.

Теперь документ должен рассмотреть и принять парламент ФРГ (Бундестаг), при этом одобрения палаты федеральных земель - Бундесрата, как указали в немецком Минздраве, не требуется.

Законопроект разрешает жителям Германии старше 18 лет хранить до 25 гр марихуаны и выращивать максимум три куста каннабиса в домашних условиях для личного употребления. Это растение исключат из списка запрещенных веществ.

Жителям также будет разрешено вступать в некоммерческие "клубы каннабиса", насчитывающие до 500 членов, где наркотик можно будет выращивать и покупать на законных основаниях.

В Министерстве здравоохранения назвали законопроект "поворотным моментом" в отношении Германии к каннабису.

Ожидается, что закон вступит в силу в конце года.

Легализация наркотика в Германии предусмотрена коалиционным соглашением 2021 года. Канцлер Германии Олаф Шольц в августе 2022 года заявил, что ему было сложно согласиться с подобной идеей во время коалиционных переговоров. Однако партнеры по правящей коалиции утверждают, что легализация марихуаны позволит успешно бороться с незаконным оборотом наркотических веществ и будет способствовать контролю за качеством разрешенных препаратов.

Напомним, в середине июля Верховная Рада приняла в первом чтении закон о легализации каннабиса в Украине.