На новогоднем концерте студия "Квартал 95" раскритиковала и высмеяла своего бывшего совладельца и близкого соратника президента Украины Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Также в выступлении упоминается экс-глава Офиса президента Андрей Ермак.

Записи шоу уже появились в Сети.

В одном из номером Евгений Кошевой разговаривает с Юрием Ткачом в образе пьяного, который жалуется на "Миндичгейт".

"То, что я пьян на фоне этих новостей обо всех этих Карлсонах, Али-Баб, Рёшиков — это еще нормально. Когда я в 2019 году приходил на "Квартал", мне говорили, что я буду одним из главных актеров. Но мне никто не говорил, что вам нужен еще один рот, чтобы есть это дерьмо!" - заявил Ткач.

Кошевой ответил, что "мы к делам Миндича никакого отношения не имеем".

"А кто вообще такой Минидич? Я шесть лет в "Квартале" и все это время думал, что Миндич — это какая-то болячка. Ну посмотри, у меня на заднице Миндич не выскочил?" - спросил Ткач.

"Миндич является акционером "Квартала", но большинство его даже не видели. Даже не знакомы с ним. Но знаком ты с ним или не знаком, видел ты его или не видел — людей это не е-бе-нте-ре-су-ет. Потому что ты тоже стопудово замешан в этих схемах", - сказал Кошевой и добавил, что купившие билеты на концерт в таком случае тоже могут считаться коррупционерами.

Ткач предложил позвонить Владимиру Зеленскому, "тем более что сейчас можно до него без проблем дозвонится, Ермака же нет", спросить его об этой истории, призвать поехать в Израиль, чтобы "взять Миндича за бороду и привезти сюда". А также пошутил, что следующим главой Офиса президента будет Кошевой, потому что близок к Зеленскому и не имеет опыта в политике, то есть "идеальный кандидат".

Позже Кошевой обратился лично к Миндичу: "Я очень надеюсь, что эти деньги будут греть тебе душу. А потом будут появляться ожоги, и ты не сможешь сидеть на заднице. Потому что душа у тебя как раз там".

Артисты "Квартала 95" подтвердили, что певцы Монатик, Надежда Дорофеева и остальные артисты отказались участвовать в их шоу из-за скандала с Миндичем. На одной сцене с ними согласилась выступить только Оля Полякова.

"Настоящие друзья-артисты от нас не отвернулись. Они сегодня здесь, мы их благодарим за поддержку", - сказал Кошевой.

Напомним, студия "Квартал 95" зарегистрировала новую компанию без участия Тимура Миндича.