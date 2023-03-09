СБУ отреагировала на обвинение Приднестровья в организации Украиной покушения на руководство "республики". Спецслужба назвала подобные заявления чушью.

Об этом говорится в сообщении СБУ, обнародованном в телеграм-канале.

"Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле.

Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез чушь, за распространением которых видна четкая цель России – расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство", - заявляет СБУ.

Напомним, в Молдове продолжают обсуждать предложения, которые в последнее время звучат из Киева, "помочь" военным путем в решении ситуации с Приднестровьем - непризнанной "республикой", которая уже более 30 лет де-факто контролируется Россией.

По словам вице-премьера Молдовы по реинтеграции Олега Серебряна, у Украины с Молдовой нет договоренностей насчет военной операции в Приднестровье.

Также сообщалось, что ранее РФ заявляла о подготовке Украиной провокаций в Приднестровье. В правительстве Молдовы назвали это ложью и спекуляциями. В МИД Украины обвинения РФ также назвали фейком.