Сегодня, 14 марта, в оккупированном Мелитополе прозвучал мощный взрыв, который был слышен во всех частях города.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

"Громкий продолжающийся взрыв во временно оккупированном Мелитополе, слышал весь город", - написал Федоров.

Позже стало известно, что вспыхнул автомобиль.

"Взрыв в самом центре Мелитополя, в районе улицы Героев Украины", - написал Федоров.

Напомним, ранее Федоров сообщил, что "вагнеровцы" начали вербовать местных жителей в оккупированном Мелитополе для штурма Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

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