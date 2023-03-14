В центре оккупированного Мелитополя прогремел взрыв
Сегодня, 14 марта, в оккупированном Мелитополе прозвучал мощный взрыв, который был слышен во всех частях города.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
"Громкий продолжающийся взрыв во временно оккупированном Мелитополе, слышал весь город", - написал Федоров.
Позже стало известно, что вспыхнул автомобиль.
"Взрыв в самом центре Мелитополя, в районе улицы Героев Украины", - написал Федоров.
Напомним, ранее Федоров сообщил, что "вагнеровцы" начали вербовать местных жителей в оккупированном Мелитополе для штурма Бахмута.
Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.
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