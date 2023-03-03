Назначенные Россией "власти" Запорожской области объявили Мелитополь "столицей", то есть административно-политическим центром аннексированного региона.

Об этом говорится в "указе", подписанном "главой" подконтрольной России части области Евгением Балицким.

Также согласно "указу" "городами областного значения" объявлены Бердянск и Энергодар.

Кроме того, определены новые границы Мелитополя. Город расширили до побережья Азовского моря и включили в него несколько небольших населенных пунктов, в том числе популярный курортный поселок Кирилловку.

Напомним, Балицкий в Верховной Раде прошлого созыва был нардепом от Мелитополя.

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