В неподконтрольном Мелитополе Запорожской области сообщают о взрывах в центре города.

Об этом пишет мэр города Иван Федоров у себя в Telegram-канале.

"В Мелитополе громко! Только, что в центральной части города прогремели мощные взрывы. Выясняем, что горит у оккупантов", - пишет Фелоров.

Эту же информацию сообщают и "власти" подконтрольной РФ части Запорожской области.

Напомним, ранее назначенные Россией "власти" Запорожской области заявили об ударе HIMARS по ключевому для логистики России мосту под Мелитополем.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.