Взорванный в Мелитополе автомобиль Toyota Land Cruiser Prado принадлежит, по предварительной информации, местному предпринимателю Ивану Ткачу.

Об этом сообщили назначенные РФ "власти" Запорожской области.

Сообщается, что Ткачу принадлежит одна из самых крупных частных транспортных компаний Мелитополя.

По данным назначенных Россией "властей" при взрыве автомобиля пострадал один человек, его госпитализировали.

Позже появилось видео последствий взрыва автомобиля в Мелитополе. Сообщают, что пострадали два человека, которых отправили в больницу.

Как заявляют "власти", подрыв осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства, сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Напомним, мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе прозвучал мощный взрыв. Также стало известно, что вспыхнул автомобиль в самом центре города, в районе улицы Героев Украины.

Также мы сообщали, что "вагнеровцы" начали вербовать местных жителей в оккупированном Мелитополе для штурма Бахмута. В закрытых группах мелитопольцев начали делать рассылку и набирать мужчин в "Вагнер". Также Федоров сообщил, что российские военные размещаются по всему городу и весь Мелитополь это "сплошная рашистская база".