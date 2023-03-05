В воскресенье, 5 марта, в подконтрольном России Мелитополе прозвучали взрывы.

О них сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"По информации жителей, было слышно два взрыва сразу в нескольких районах на севере и западе города", - пишет Федоров.

Сообщает о взрывах и назначенный Россией "замглавы администрации" Владимир Рогов. Но, по его версии, они стали следствием работы ПВО.

Напомним, накануне назначенные Россией "власти" Запорожской области объявили Мелитополь "столицей", то есть административно-политическим центром аннексированного региона.

Война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

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