Количество российских ракетоносцев в Черном море сегодня, 19 марта, уменьшилось до двух.

Об этом сообщает командование ВМС ВСУ в Facebook.

Оба ракетоносца имеют на борту ракеты "Калибр", общий залп - до 20 ракет.

Кроме того, один вражеский корабль несет боевое дежурство в Азовском море.

Как писала "Страна", 17 марта РФ вывела в Черное море 4 судна-носителя крылатых ракет.

По состоянию на 16 марта в Черном море дежурили пять российских кораблей-носителей "Калибров".

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