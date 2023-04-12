Президент РФ Владимир Путин "несерьезно относится к переговорам" по войне в Украине.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает CNN.

В ЦРУ считают, что в связи с таким отношением Путина к переговорам, "украинский прогресс на поле боя, скорее всего, сформирует перспективы дипломатии для прекращения продолжающегося конфликта".

Бернс подчеркнул важность запланированного наступления Украины, заявив, что "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".

Комментируя действия Путина, Бернс заявил, что, "вместо того чтобы отступить, он удвоил свои усилия", добавив, что российский президент считает, что может сокрушить Украину и Запад.

Напомним, что ранее глава Минобороны Украины озвучил вероятные сроки завершения войны и исключил возможность переговоров с Путиным

Также мы писали, что президент Франции считает, что время для переговоров еще не пришло.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

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