Россия создает новое формирование для обороны оккупированных южных территорий Украины - 18-ю общевойсковую армию.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).



Формирование, вероятно, будет объединением и усилением других частей, действующих в настоящее время в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.

По данным британской разведки, новая армия, вероятно, будет состоять в основном из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонительных операциях на юге Украины.

"Россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Существует реальная возможность того, что это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский сектор, где идут ожесточенные бои", - говорится в сводке.

Напомним, недавно британская разведка сообщала, что Россия потеряла в Украине минимум 50% своих десантников.

Ранее мы писали, что в Мелитополь и Геническ прибывают новые российские подразделения.