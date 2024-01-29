Несмотря на опровержение отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, его группа медиа-поддержки продолжает призывать президента Украины Владимира Зеленского этого не делать, а также не назначать новым главкомом главу ГУР Кирилла Буданова.

Так, главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что Буданов - это человек, не имеющий опыта командования подразделением более взвода. Также, как заявил Бутусов, Буданов "на редкость бездарно спланировал и осуществил" операции по высадке на острове Змеиный и в Энергодаре.

"Масштабировать этот стиль управления на всю действующую армию категорически недопустимо. Подумайте, сколько жизней будет стоит стране такое несистемное назначение", - пишет Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, сегодня украинские телеграм-каналы сообщили, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сняли с должности. Также об этом заявил в своем Фейсбуке бывший народный депутат Борислав Береза.

Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного.

Кроме того, и сам президент Украины не упомянул об отставке Залужного в своем вечернем обращении.

Как мы писали, слухи о том, что Владимир Зеленский на фоне крупных проблем в Авдеевке якобы хочет уволить Залужного и поставить на его место главу ГУР Кирилла Буданова, ходят примерно с середины января.