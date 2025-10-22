В Украине продолжается скандал с бойцами Третьей штурмовой бригады, которые под видом мобилизации похищали и пытали людей в Тернополе. Таким образом они вымогали деньги со своих жертв.

Об этом сообщает "Суспільне".

По информации издания, на днях Тернопольский горрайонный суд рассмотрел дела трех из шести задержанных "штурмовиков".

В самом суде присутствовал мужчина, представившийся командиром подразделения из 3-й отдельной штурмовой бригады - Коловрат Кожемякин. Он подтвердил, что все шестеро подозреваемых действительно служат в бригаде.

На следующий день суд избрал всем подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Кожемякин выразил несогласие с решением:

"Они бы больше пользы принесли на службе, учитывая, что за них поручались офицеры с хорошей характеристикой".

При этом интересна персона самого Кожемякина. Это известный российский ультраправый, которые уехал воевать из РФ на стороне Украины ещё в 2014 году и как минимум с 2015 года состоял в "Азове".

Настоящее имя военного - Алексей Олегович Кожемякин, известный под псевдонимом "Коловрат". Он родился 14 октября 1984 года в Сыктывкаре (Республика Коми).

Был активным участником ультраправого движения в Коми, в том числе — одним из лидеров ультраправых групп, и в 2005 году в РФ стал фигурантом уголовного дела за разжигание межнациональной вражды. СМИ писали, что он участвовал в нападении на уроженцев Северного Кавказа, и одному из пострадавших отрезал два пальца.

Также "Коловрат" был признан виновным по делу об осквернении еврейского культурного центра в Сыктывкаре в 2013 году.

Напомним, недавно по этому делу в Тернополе начали проходить массовые задержания военных. Задержаны были семь фигурантов.

Ранее активисты сообщили о беспределе, который устроила в городе военнослужащие 3-й штурмовой бригады, привлеченные для работы совместно с ТЦК.