В Луцке зафиксирован конфликт при мобилизации мужчины. Сотрудники ТЦК на своих бусах окружили двор и задержали парня.

Об этом сообщает новостной телеграм-канал западных регионов "Захид головне", также публикуя видео инцидента.

По информации издания, задержанный не успел забежать в подъезд.

При его задержании многие были не в военной форме, никто не представлялся, полиции также не было.

Местные жители, а также спутница парня громко кричали, требуя его отпустить.

Микроавтобус уехал в неизвестном направлении. По словам очевидцев, рядом находилась девушка, которую, предположительно, тоже могли попытаться затянуть в авто.

Официально подтверждён только факт задержания мужчины.

Напомним, в одесских пабликах появилось видео, в котором мужчина, одетый в военную форму и с шевронами ТЦК, в грубой форме обещает избить и унизить одессита, снимавшего на телефон совместный рейд полиции и военкомов. Грубившим мужчиной оказался криминальный авторитет и лидер банды, похищавшей людей, - Магомед Айдамиров.

Ранее мы сообщали, что в Киеве скончался принудительно мобилизованный мужчина, который после ночи в одном из ТЦК оказался в коме.