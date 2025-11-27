Государственный "ПриватБанк" начинает процесс изъятия активов у своих бывших владельцев, бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

В финансовом учреждении заявили, что 24 ноября истек установленный Высоким судом Англии срок для добровольного исполнения решения о выплате банку со стороны бывших акционеров более 3 млрд долларов.

Поскольку на сегодняшний день ответчики не произвели никаких выплат, а ходатайство о полном приостановлении исполнения решения судом отклонено, "ПриватБанк" приступает к немедленному принудительному исполнению решения как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях, где у Коломойского и Боголюбова есть активы, согласно национальному законодательству этих стран.

"ПриватБанк и далее будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения исполнения решения суда в полном объёме - в том числе через механизмы трансграничного взыскания", - говорится в сообщении.



При этом в банке предупреждают, что принудительное исполнение будет "длительным и сложным".

"Страна" уже писала, какие именно активы могут отобрать у Коломойского в Украине и за границей.

В частности, Коломойский является совладельцем Запорожского ферросплавного завода и Криворожского железорудного комбината, владеет Марганецким и Покровским ГОКами по добыче марганцевой руды. Также он остаётся бенефициаром медиахолдинга "1+1 медиа".