Белый дом обновил таблички на своей "аллее президентской славы", добавив резко критические описания последних экс-президентов, соответствующие взглядам действующего президента США Дональда Трампа.

Соответствующие снимки опубликовали телеграм-каналы.

Так, одна табличка называет Джо Байдена "худшим президентом в истории США", а другая Барака Обаму – "одной из самых спорных политических фигур".

Как можно заметить, на скриншоте отсутствует фотография Джо Байдена. Напомним, что еще в сентябре Дональд Трамп убрал фото своего предшественника с "президентской аллеи славы" в Белом доме. На его место он поставил снимок устройства для автоподписи документов.

А в конце ноября Трамп объявил об аннулировании всех документов, подписанных Байденом с помощью "автопера". По словам президента США, таких документов было "примерно 92%".

Ранее мы писали, что администрация Трампа добавила на сайт Белого дома официальную хронологию истории резиденции американских лидеров, включив туда ряд скандалов, связанных с президентами от Демократической партии. В частности, в хронологию включён инцидент с обнаружением кокаина при правлении Джо Байдена.