Белый дом перечислил СМИ, которые, по версии администрации президента Дональда Трампа, распространяют лживую информацию.

Новый раздел с соответствующим списком появился на официальном сайте правительственного учреждения Америки.

В качестве "медиа-нарушителей недели" там указаны информационные компании Boston Globe, CBS News и The Independent. Им приписывают неверную подачу высказываний Трампа.

На сайте утверждается, что демократы и "фейк ньюз медиа" "подрывно намекали", что президент якобы отдавал военным незаконные приказы.

Раздел также содержит "Зал позора", куда включили The Washington Post, CBS News, CNN и MSNBC. В этом рейтинге лидирует газета The Washington Post, на втором и третьем местах – телеканалы MSNBC и CBS News.

В расширенный список "неугодных" также попали издания Associated Press, The New York Times, The Wall Street Journal, Politico и новостной портал Axios, которые Белый дом обвиняет в предвзятости суждений или распространении дезинформации.

Запуск раздела "фейк ньюз" стал новым витком давнего конфликта Дональда Трампа со СМИ. Республиканец подавал иски против газет The Wall Street Journal и The New York Times, открывал разбирательство с телеканалами ABC и CBS, а также делал многократные заявления о "врагах народа" среди журналистов.

Ранее суд отклонил иск Трампа против The New York Times на 15 млрд долл., но оставил право за президентом подать его вновь.

Также появилась информация, что Трамп потребует от BBC компенсации в миллиарды долларов за "подтасовку" своей речи перед штурмом Капитолия.