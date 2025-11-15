Президент США Дональд Трамп подаст в суд на медиакорпорацию BBC, требуя от одного до пяти миллиардов долларов компенсации.

Об этом пишет газета Financial Times.

Сообщается, что на следующей неделе Трамп подаст в суд на BBC из-за монтажа его речи, произнесенной перед штурмом Капитолия. Из-за перестановки фраз в трансляции BBC казалось, что он напрямую к нему призвал.

"Они даже признались, что жульничали. Они изменили слова, которые я произнес. Это хуже, чем то, что CBS сделал с Камалой Харрис", - сказал Трамп.

Речь идет о суде с американскими СМИ CBS и ABC, которые отредактировали интервью с Камалой Харрис, чтобы её речь была более связная. Тогда Трамп подал на них в суд за иск о клевете, считая что они представляют его противника в более выгодном свете.

В ходе разбирательств новостные каналы выплатили ему 16 и 15 миллионов компенсации соответственно. Теперь американский президент хочет пойти по тому же пути и в случае с BBC.

Ранее в ВВС заявили, что не они смонтировали речь Дональда Трампа в 2021 году с целью его дискредитации, а данный выпуск был создан для них независимой продакшн-компанией October Films Ltd.

Однако уже через несколько дней руководство BBC ушло в отставку.