В британской телерадиокорпорации ВВС заявили, что не они смонтировали речь Дональда Трампа в 2021 году с целью его дискредитации, а данный выпуск был создан для них независимой продакшн-компанией October Films Ltd.

Компания "тщательно рассматривает" информацию.

Тем временем лидер оппозиционной Консервативной партии Британии Кеми Баденюк заявила, что "на ВВС должны полететь головы". Кеми Баденюк заявила телеканалу GB News, что это "абсолютно шокирует", и гендиректор ВВС должен "выяснить, кто распространил дезинформацию, и уволить этих людей".

Напомним, газета The Daily Telegraph писала, что британская телерадиокорпорация ВВС сфальсифицировала выступление Дональда Трампа 2021 года, чтобы создать впечатление, будто он поощрял своих сторонников к захвату Капитолия. По данным газеты, факт подделки подтвердило внутреннее расследование BBC.

В опубликованном видео Трамп заявляет сторонникам, что пойдет с ними к Капитолию, чтобы "сражаться, как в аду", хотя на самом деле он сказал, что пойдет с ними, "чтобы мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными".

Ранее мы писали, что в ноябре прошлого года спецпрокурор попросил суд в Вашингтоне закрыть дела против Трампа о штурме Капитолия и вмешательстве в выборы.

В 2023 году Трампа брали под арест по делу о штурме Капитолия, он находился под стражей в здании суда округа Колумбия.