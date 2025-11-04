Британская телерадиокорпорация ВВС сфальсифицировала выступление президента США Дональда Трампа 2021 года, чтобы создать впечатление, будто он поощрял своих сторонников к захвату Капитолия.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным газеты, факт подделки подтвердило внутреннее расследование BBC.

Поддельные кадры вышли в эфир передачи BBC Panorama за неделю до выборов 2024 года, чем "полностью ввели зрителей в заблуждение". На них Трамп заявляет сторонникам, что пойдет с ними к Капитолию, чтобы "сражаться, как в аду", хотя на самом деле он сказал, что пойдет с ними, "чтобы мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными".

The Daily Telegraph пишет, что "программа заставила президента США "сказать" то, чего он на самом деле не произносил", подчеркнув, что монтаж объединил кадры начала выступления Трампа с его словами почти через час. Манипуляцию усилило использование кадров с шествующими к Капитолию сторонниками Трампа, снятых ещё до начала его выступления.



Издание обещает вскоре опубликовать и другие примеры грубой фальсификации данных на ВВС, в том числе при освещении войны в Газе и тем трангендерности.

Между тем в статье о своих редакционных ценностях BBC отмечает, что в работе руководствуется беспристрастностью. честностью, объективностью и точностью.

Напомним, зимой после инаугурации Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осуждённых за участие в штурме Капитолия в январе 2021 года.



Через несколько дней после освобождения один из помилованных был застрелен полицией.



