Руководство BBC ушло в отставку после подделки видео выступления Трампа перед выборами в США
Руководство британской информационной корпорации BBC ушло в отставку после раскрытия фальсификации с видеозаписями выступления президента США Дональда Трампа.
Об этом сама компания сообщает на официальном новостном сайте.
Свои должности покинули гендиректор медиакорпорации Тим Дэви и глава BBC News Дебора Турнесс.
Как стало известно, в одном из сюжетов BBC два разных фрагмента речи Трампа были совмещены так, что создавалось впечатление, будто республиканец прямым текстом призывал к беспорядкам, произошедшим у Капитолия в январе 2021 года.
"Были допущены некоторые ошибки, и, как генеральный директор, я должен взять на себя полную ответственность", – прокомментировал своё увольнение Дэви.
Напомним, в BBC заявляли о непричастности к фальсификации речи Трампа перед выборами в США.
