Руководство британской информационной корпорации BBC ушло в отставку после раскрытия фальсификации с видеозаписями выступления президента США Дональда Трампа.

Об этом сама компания сообщает на официальном новостном сайте.

Свои должности покинули гендиректор медиакорпорации Тим Дэви и глава BBC News Дебора Турнесс.

Как стало известно, в одном из сюжетов BBC два разных фрагмента речи Трампа были совмещены так, что создавалось впечатление, будто республиканец прямым текстом призывал к беспорядкам, произошедшим у Капитолия в январе 2021 года.

"Были допущены некоторые ошибки, и, как генеральный директор, я должен взять на себя полную ответственность", – прокомментировал своё увольнение Дэви.

Напомним, в BBC заявляли о непричастности к фальсификации речи Трампа перед выборами в США.

Ранее в Польше уволили украинского журналиста, назвавшего нового президента Кароля Навроцкого "паханом".

