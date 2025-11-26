Президент США Дональд Трамп раскритиковал американское издание The New York Times за то что в нем написали, что 79-летний президент устал и "столкнулся с реалиями старения".

Публикация американского главы появилась на его странице в социальной сети Truth Social.

Как известно, в статье NYT говорилось, что почти через год второго срока Трамп стал представать перед прессой реже. Газета писала, что он имеет более короткий публичный график, а иногда обнаруживает "признаки усталости".

В ответ на это Трамп написал, что "никогда не работал так много", а фраза о потере энергии – ложь.

Трамп назвал издание "врагом народа", а автора материала Кэти Роджерс – "третьесортной журналисткой, некрасивой внутри и снаружи".

Он также добавил, что не чувствует ни упадка сил и недавно "идеально" прошел физический и когнитивный тесты.

Ранее мы писали, что суд во Флориде отклонил иск Трампа против газеты New York Times на 15 миллиардов долларов, но оставил за ним право подать иск вновь.

О том, что американский президент подал судебный иск против газеты The New York Times, обвинив ее в клевете и оскорблениях, мы писали в отдельном материале.