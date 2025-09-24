Президент США Дональд Трамп убрал фото Джо Байдена с "президентской аллеи славы" в Белом доме. На его место он поставил устройство для автоподписи документов.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома на своей странице в социальной сети Х.

На опубликованых кадрах можно заметить, как среди портретов бывших лидеров США, включая Барака Обаму, теперь размещено фото аппарата с подписью Байдена.

На Генассамблее ООН Трамп заявил, что в период правления экс-главы Белого дома над США в мире все насмехались. Американский лидер также утверждает, что Соединенные Штаты ослабили "четыре года беззакония, слабости, радикализма", которые были при Байдене.

Напомним, Трамп заявлял, что Байден за время своего президентства сам не подписал ни одного документа. Он отмечал, что некоторые указы Джо Байдена являются "недействительными и не имеющими юридической силы", так как были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявлял, что администрация 46-го президента США Джо Байдена выдавала Украине деньги "без какой-либо реальной цели и дипломатии".