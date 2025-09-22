Бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид получила гражданство России.

Об этом сообщают российские издания и публикуют соответствующий указ президента РФ Владимира Путина.

"Принять в гражданство России <...> Мак Кейб Александра Тара, родившуюся 26 февраля 1964 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в документе.

Тара Рид изменила имя на Александра Маккейб после разрыва с мужем в конце 1990-х.

Напомним, что в 2020 году, когда Байден баллотировался в президенты США от Демократической партии, Тара Рид заявила, что в 1993 году в коридоре Сената он прижал ее к стене и приставал. Женщина даже подавала жалобу в полицию.

Джо Байден неоднократно отрицал обвинения. Кроме того, он призывал относиться к Рид "с достоинством и уважением", так как в целом женщин, подвергшихся насилию, "следует выслушивать, а не затыкать им рот".

В 2023 году стало известно, что Тара Рид сбежала в РФ и мечтает о гражданстве. Свое решение бежать в Москву Рид назвала "трудным" и извинилась перед "российскими братьями и сестрами за агрессивную позицию администрации США".

