Администрация 46-го президент США Джо Байдена выдавала Украине деньги "без какой-либо реальной цели и дипломатии". Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today.

По его словам, Украина "была похожа на странную денежную яму", куда Вашингтон направлял средства, "чтобы решить проблему, при этом не имея никакого реального плана ее решения".

"Без какой-либо реальной цели, какой-либо реальной дипломатии, какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов", - отметил Вэнс.

Также вице-президент прокомментировал визит президента Владимира Зеленского в Белый дом 28 февраля. По словам Вэнса, публичная перепалка помогла пролить свет на опасения администрации по поводу Украины.

"Я думаю, американскому народу было полезно его увидеть", - добавил он.

Ранее Вэнс заявил, что Соединённые Штаты "закончили с финансированием военных действий в Украине" и "хотят добиться мирного урегулирования этой проблемы".

