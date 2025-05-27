Президент США Дональд Трамп серьёзно рассматривает возможность снять всех ограничений, наложенные его предшественником Джо Байденом на военные действия Украины.

Об этом сообщает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

"Все ранее введенные ограничения — независимо от того, были они уже смягчены или нет — в настоящее время пересматриваются, поскольку президент [Трамп] считает, что нынешний статус-кво не отвечает нашим общим интересам по привлечению России к столу [переговоров]", — заявил источник.

Издание пишет, что речь идет о дальнобойных ударах по территории РФ.

По его данным, "наказание" России и поддержка Украины американцы будут обсуждать с немцами в Вашингтоне на этой неделе.

В то же время не очень понятно, о каких ограничениях идет речь.

Напомним, администрация Байдена снял ограничения на удары дальнобойными ракетами ATACMS еще минувшей осенью. Кроме того, согласно информации в статье The New York Times, американцы регулярно поставляли ВСУ разведывательную информацию для ударов вглубь территории России и на оккупированных территориях. Правда, об ударах ATACMS по РФ уже давно не сообщалось. Но причиной этого может быть истощение запасов этих ракет у Киева. Об этом ещё в середине марта писали западные СМИ. А новых поставок оружия при Трампе Штаты не утверждали.