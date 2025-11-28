Президент США Дональд Трамп объявил об аннулировании всех документов, подписанных Джо Байденом с помощью "автопера".

Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

По его словам, таких документов было "примерно 92%".

"Любой документ, подписанный Сонным Джо Байденом с помощью "авторучки", которых было примерно 92%, настоящим аннулируется и более не имеет силы или действия. "Автоперо" не может использоваться, если одобрение не дано лично президентом Соединённых Штатов. Радикальные левые сумасшедшие, окружавшие Байдена вокруг прекрасного стола Резолют в Овальном кабинете, забрали у него президентство. Я настоящим отменяю все исполнительные указы и всё остальное, что не было подписано непосредственно Лживым Джо Байденом, потому что люди, работавшие с "автопером", делали это незаконно. Джо Байден не был вовлечён в процесс использования "автопера", и если он скажет, что был, против него будут выдвинуты обвинения в лжесвидетельстве", - заявил американский президент.

Напомним, в марте Трамп заявил, что некоторые указы Байдена являются "недействительными и не имеющими юридической силы", так как были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись.

В конце сентября Трамп убрал фото Джо Байдена с "президентской аллеи славы" в Белом доме. На его место он поставил устройство для автоподписи документов.