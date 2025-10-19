Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала лечения рака простаты.

Об этом сообщает газета The New York Post.

По данным издания, 82-летний Байден, выглядевший "заметно ослабевшим", посетил мессу в католическом храме штата Делавэр.

Журналисты также отметили, что у него по-прежнему виден большой шрам на правой стороне лба – след от недавней операции по поводу рака кожи.

Ранее в The Washington Post писали, что Байден испытывает жизненные трудности после ухода с поста президента США.

"Исследователи утверждают, что постпрезидентский опыт Байдена беспрецедентен не только из-за нападок Трампа, но и из-за многих демократов, обвиняющих его в сокрушительном поражении на выборах. Книги, подробно описывающие, как помощники пытались скрыть его слабость, лишь усугубили картину упадка", – пишет издание.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, Джо Байден не сводит концы с концами на президентскую пенсию.

Лидеру Демпартии оказалось непросто монетизировать свое президентство: его не спешат приглашать для публичных выступлений, популярность экс-президента среди союзников снизилась и вся надежда лишь на получение десяти миллионов долларов за мемуары.