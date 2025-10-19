Байден впервые появился на публике после начала лечения от рака. Фото
Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала лечения рака простаты.
Об этом сообщает газета The New York Post.
По данным издания, 82-летний Байден, выглядевший "заметно ослабевшим", посетил мессу в католическом храме штата Делавэр.
Журналисты также отметили, что у него по-прежнему виден большой шрам на правой стороне лба – след от недавней операции по поводу рака кожи.
Ранее в The Washington Post писали, что Байден испытывает жизненные трудности после ухода с поста президента США.
"Исследователи утверждают, что постпрезидентский опыт Байдена беспрецедентен не только из-за нападок Трампа, но и из-за многих демократов, обвиняющих его в сокрушительном поражении на выборах. Книги, подробно описывающие, как помощники пытались скрыть его слабость, лишь усугубили картину упадка", – пишет издание.
Напомним, по данным The Wall Street Journal, Джо Байден не сводит концы с концами на президентскую пенсию.
Лидеру Демпартии оказалось непросто монетизировать свое президентство: его не спешат приглашать для публичных выступлений, популярность экс-президента среди союзников снизилась и вся надежда лишь на получение десяти миллионов долларов за мемуары.