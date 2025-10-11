Бывший глава Белого дома Джо Байден не может вернуться к обычной жизни после ухода с поста президента США.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на окружение американского экс-президента.

На Байдена давят как действующий президент Дональд Трамп, так и члены Демократической партии, обвиняющие его в провале выборов.

"Исследователи утверждают, что постпрезидентский опыт Байдена беспрецедентен не только из-за нападок Трампа, но и из-за многих демократов, обвиняющих его в сокрушительном поражении на выборах. Книги, подробно описывающие, как помощники Байдена пытались скрыть его слабость, лишь усугубили картину упадка, омрачившую его жизнь после ухода из Белого дома", - пишет издание.

Тем не менее Байден все ещё общается со своими старыми союзниками, такими как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, и небольшой группой советников с которыми встречается в Уилмингтоне, штат Дэлавэр. Недавно он посетил Vet Fest, праздник ветеранов в этом штате, на котором рассказал о своем сыне Бо, который служил в Ираке.

"Его близкие говорят, что Байден скучает по тому, чтобы быть в центре событий, и ищет способы поддерживать связь с простыми американцами", - говорится в статье.

Также, как пишет NBC News со ссылкой на источники, Байден проходит пятинедельный курс лучевой терапии после того, как у него в мае 2025 года выявили агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости.

Заболевание обнаружили после жалоб на проблемы с мочеиспусканием. Врачи нашли небольшой узелок в предстательной железе.

По словам пресс-секретаря, курс лучевой терапии станет новым этапом лечения Байдена.

Ранее сообщалось, что у Байдена накопились долги на сумму около 800 тыс. долларов, а пенсии недостаточно для покрытия расходов.

Напомним, Дональд Трамп обвинял президента Украины Владимира Зеленского и своего предшественника в Белом доме в том, что они "проделали ужасную работу", которая привела к началу войны в Украине.

