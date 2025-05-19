У бывшего президента США Джо Байдена обнаружили рак простаты с метастазами в костях.

Об этом пишут американские журналисты со ссылкой на сообщение представителей Байдена, которое пришло им по электронной почте.

Диагноз был поставлен в пятницу. Форма рака агрессивная, однако врачи полагают, что она поддается лечению. Сейчас члены семьи Байдена рассматривают варианты терапии.

Напомним, еще в 2022 году Байден заявил, что у него появился рак в связи с загрязнением окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Он рассказал, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов. По словам Байдена, в течение долгого времени именно в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране.

Перед этим сообщалось, что врачи обнаружили у Байдена трубчатую аденому - доброкачественное, но потенциально предраковое образование.

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