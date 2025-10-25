Президент США Дональд Трамп, скорее всего, назовёт новый бальный зал Белого дома в свою честь.

Об этом сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Источники телеканала говорят, что чиновники уже используют название "Бальный зал президента Дональда Трампа". Американский лидер пока не объявлял публично, как планирует назвать зал.

Напомним, ради строительства нового бального зала по приказу Трампа было снесено целое крыло Белого дома. Почти полностью разобрана и колоннада, соединявшая основную резиденцию с восточным крылом. Сохранился лишь небольшой фрагмент рядом с главным корпусом.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа добавила на сайт Белого дома официальную хронологию истории резиденции американских лидеров. Новый раздел включает в себя историю резиденции, начиная с 1791 года до начала процесса строительства бального зала на месте восточного крыла, начавшегося в сентябре.

