В Белом доме по распоряжению президента США Дональда Трампа уже снесли все Восточное крыло. На месте руин планируется возвести большой бальный зал, который, по словам администрации Трампа, должен стать "центральным местом для государственных событий и приёмов“.

Об этом сообщает CNN.

Спутниковые снимки, сделанные утром в четверг, показывают участок, на котором раньше располагалось восточное крыло — здание, где традиционно находился офис первой леди США.

Теперь на его месте видны лишь груды строительного мусора, а спецтехника выравнивает остатки сооружения перед их окончательным удалением.

Почти полностью разобрана и колоннада, соединявшая основную резиденцию с восточным крылом. Сохранился лишь небольшой фрагмент рядом с главным корпусом.

Это крупнейшее изменение внешнего облика Белого дома со времён 26-го президента США Теодора Рузвельта, при котором оно и было построено.

В США это вызвало большой резонанс. Трампу вспоминают, что он обещал провести реконструкцию без вмешательства в саму структуру здания, лишь "модернизировав" восточное крыло.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что проект значительно расширился по сравнению с изначальной задумкой. По её словам, администрация действует максимально прозрачно и призывает граждан "доверять процессу".

