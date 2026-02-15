Экс-президент США Барак Обама заявил, что инопланетяне существуют.

Вопрос о внеземных цивилизациях он прокомментировал в интервью журналисту Брайану Тайлеру Коэну.

По его словам, хотя феномен неопознанных объектов и имеет реальную подоплеку, личного контакта с гуманоидами у него не было.

"Они существуют - но я их не видел", - заявил экс-президент.

При этом он добавил, что пришельцев не держат "в Зоне 51" (секретный военный объект в штате Невада) и что подземных баз, где проводят вскрытия инопланетян, там нет.

Обама иронично отметил, что если только не существует "грандиозный заговор", в рамках которого эту информацию скрыли даже от президента США.

Он подчеркнул, что тема космоса и инопланетной жизни сопровождает его на протяжении всей политической карьеры, ведь это едва ли не самый популярный вопрос, который он слышит от прессы и обычных граждан.

