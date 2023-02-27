В понедельник, 27 февраля, в Украине будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут осадки от снега до дождя.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

В западных областях, кроме Волынской и Ровенской, пройдет умеренный снег. В Карпатах местами сильный снег. В центральных и Харьковской областях мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед. В северных областях местами небольшой мокрый снег, в Одесской и Николаевской дожди. В юго-восточной части без осадков.



Температура днем от -3 до +2. В южных и юго-восточных областях ночью днем до +10...+15.

В Киеве может пройти небольшой снег. Днем 0...+2.

Прогноз погоды на 27 февраля 2023 года

Синоптик Наталья Диденко пишет, что в понедельник в Украине будут наблюдаться значительные температурные контрасты. От 5 градусов мороза ночью до +20 градусов днем.

В эту ночь температура воздуха в северной части и большинстве западных областей была в пределах 0...-5. На остальной территории около нуля, на юге и юго-востоке +2...+5.

В течение понедельника температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в пределах от -2 до +3. В центре до +3...+6. На юге и юго-востоке Украины ожидается +10...+15, в Крыму вероятно до +15...+18, на южном побережье до +20.

Из-за такой температуры осадки будут выступать в разных фазах - от дождя до снега. Без осадков на Волыни, Ровенщине, Черниговщине, в Крыму, Запорожье, Донетчине.

В Киеве 27 февраля будет преобладать облачная погода. Днем возможны небольшие осадки. Температура воздуха в столице ночью -1...-3, днем около нуля.





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