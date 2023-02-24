В субботу, 25 февраля, в Украине ожидается ухудшение погоды. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра днем в Украине порывы ветра 15-20 м/c; на высокогорье Карпат 25-30 м/с, метель.

В Карпатах ожидается значительный снег, а на Закарпатье - сильный дождь и мокрый снег.

Из-за сильного ветра по всей Украине на 25 февраля объявили штурмовое предупреждение, I уровень опасности, желтый.

Ранее мы писали, что харьковский сурок Тимка ІІІ прогнозирует наступление весны в середине марта. Предсказания погоды с помощью сурка - традиция биостанции в Гайдарах под Змиевым Харьковской области. С 2004 года сурки помогают ученым предсказывать приход весны, Тимка - уже третий сурок, за которым наблюдают ученые. Тимка более полугода был в оккупации РФ в селе Нестеровка Харьковской области, затем село освободили.

Также сообщалось, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе. По данным синоптиков, 2022 год уже стал одним из самых теплых с начала измерений в 1850 году.