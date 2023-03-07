В Киеве начался традиционный ажиотаж на цветы в канун 8 марта.

Как сообщила "Стране" одна из продавцом цветов в столице, цены в этом году существенно выросли, но люди все равно покупают букеты.

"Больше всего, конечно, любят тюльпаны. В этом году цена за один тюльпан 60 гривен. Это минимум. Знаю точки, где один тюльпан по 70 гривен. В прошлом году я продавала по цене 45-50 за один тюльпан. А в этом все дороже. Чаще всего покупают букеты стоимостью 1000-2000 грн. Розы мало кто берет. Они в этом году в цене взлетели. Высокая красная роза — 150 грн за штуку, чуть поменьше - 120. В прошлом году на 20 грн дешевле было. За сегодня только два букета роз продала. Букеты стандартные еще покупают, у меня они от 1000 грн стартуют", — говорит продавец.

По ее словам, в этом году покупателей больше, чем в прошлом.

"В прошлом году мы вообще сидели по домам, комендантский час, только по знакомым продавали. Так что в этом году все нормально, но все равно не довоенные цифры. У людей денег нет, никто не покупает 101 розу за баснословные деньги, но зато тюльпаны, думаю, все продам за сегодня-завтра", - сказала продавец.

Ранее мы писали, что в приложении "Дия" запустили опрос, оставлять ли праздник 8 Марта выходным днем. Большинство опрошенных высказались за.

Между тем народные депутаты предлагают переименовать Международный женский день в Международный день защиты прав женщин, однако оставить день выходным.