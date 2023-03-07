За прошлую неделю в столице стало почти вдвое больше больных коронавирусом, число заболевших выросло с 776 человек до 1389.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Также растет число больных среди детей и число тяжелых случаев.

Количество госпитализированных на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросло даже больше, чем вдвое. Как и количество летальных исходов.

Ранее мы сообщали о том, что 24 января в Сумской области Украины зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен".

По данным ВОЗ, "Кракен" не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты. Однако, по сравнению с предыдущими штаммами, новый вид COVID-19 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, сообщалось, что по состоянию на 2 марта "Кракен" обнаружили в шести областях Украины: в Закарпатской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Львовской и Черкасской.