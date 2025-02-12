Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по санкциям будет опубликовано завтра, 13 февраля.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.

"Только что провел заседание СНБО – решение принято и будет опубликовано завтра. Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность и помогал России, – каждый должен отвечать. Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. Это будет. Обязательно", – заявил он.

Ранее журнал Forbes сообщил, что санкции введены против экс-президента Петра Порошенко. В свою очередь источники "Страны" подтверждают информацию о введении санкций. Согласно сообщениям источников других украинских изданий, речь идёт о статье "государственная измена".

Сообщения, что в политических кругах Украины обсуждают возможное введение санкций против экс-президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, появились около месяца назад.